Китай отозвал своего посла из Литвы из-за ее позиции по Тайваню

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Китай отзывает своего посла в Вильнюсе, сообщило во вторник министерство иностранных дел Литвы.

МИД Литвы заявил, что министерство иностранных дел Китая информировало литовских коллег об отзыве своего посла в Вильнюсе для консультаций, объясняя это позицией Литвы в отношении Тайваня. Китай предложил отозвать и посла Литвы в Пекине.

МИД Литвы в связи с этим выразил сожаление и подчеркнул, что, уважая принцип единого Китая, настроен на расширение взаимовыгодных связей с Тайванем, как и со многими другими странами мира.

Согласно заявлению МИД КНР, в Пекине сочли, что решение Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня является нарушением договора об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Тайвань несколько недель тому назад сообщил об отдельном от Китая представительстве в Литве, которое может начать действовать уже этим летом. Литва должна открыть торговое представительство на Тайване.

МИД Литвы ранее заявлял, что Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Тайванем в разным областях, особенно в области экономики и культуры.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя (столица Тайваня).