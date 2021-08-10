Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 384 676+656 421

Китай отозвал своего посла из Литвы из-за ее позиции по Тайваню

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Китай отзывает своего посла в Вильнюсе, сообщило во вторник министерство иностранных дел Литвы.

МИД Литвы заявил, что министерство иностранных дел Китая информировало литовских коллег об отзыве своего посла в Вильнюсе для консультаций, объясняя это позицией Литвы в отношении Тайваня. Китай предложил отозвать и посла Литвы в Пекине.

МИД Литвы в связи с этим выразил сожаление и подчеркнул, что, уважая принцип единого Китая, настроен на расширение взаимовыгодных связей с Тайванем, как и со многими другими странами мира.

Согласно заявлению МИД КНР, в Пекине сочли, что решение Литвы открыть в Вильнюсе представительство Тайваня является нарушением договора об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Тайвань несколько недель тому назад сообщил об отдельном от Китая представительстве в Литве, которое может начать действовать уже этим летом. Литва должна открыть торговое представительство на Тайване.

МИД Литвы ранее заявлял, что Литва заинтересована в расширении сотрудничества с Тайванем в разным областях, особенно в области экономики и культуры.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя (столица Тайваня).

Китай Литва Тайвань

Новости по теме

Новости

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю

В США подан иск об изнасиловании против британского принца Эндрю
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в мире превысило 203,3 млн

Нефть немного подорожала после падения до трехнедельных минимумов

Что случилось этой ночью: вторник, 10 августа

ООН призвала афганские стороны к немедленному прекращению огня

Британский министр обороны рассказал о попытке создать коалицию НАТО в Афганистане

Британский министр обороны рассказал о попытке создать коалицию НАТО в Афганистане

Блинкен обсудил атаку на танкер Mercer Street с главой МИД Саудовской Аравии

Блинкен обсудил атаку на танкер Mercer Street с главой МИД Саудовской Аравии

Минюст США пересмотрит секретность документов по терактам 11 сентября

Минюст США пересмотрит секретность документов по терактам 11 сентября

В NASA заявили, что причину нештатного включения двигателей "Науки" назовут через 2-3 недели

В NASA заявили, что причину нештатного включения двигателей "Науки" назовут через 2-3 недели

Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию для всех военных

Пентагон намерен к 15 сентября ввести обязательную вакцинацию для всех военных
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');