Спикер палаты представителей США намерен встретиться с главой тайваньской администрации

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти подтвердил, что в нынешнем году планирует встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее о том, что такая встреча может состояться в Калифорнии, написала газета Financial Times.

В то же время, как отмечает агентство, Маккарти не исключает визит на Тайвань в будущем. "Это (планируемая встреча - ИФ) не имеет никакого отношения к моей поездке, это, как если бы я поехал на Тайвань", - сказал он журналистам.

В феврале председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что Маккарти планирует поездку на остров либо позже в этом году, либо в следующем.

Как пишет Bloomberg, решение провести встречу на американской территории было принято для того, чтобы посещение Тайваня не вызвало крайне резкую реакцию Пекина, как это было при поездке в Тайбэй предыдущего спикера Нэнси Пелоси.

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, сам факт встречи вызовет протест со стороны Китая.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин после появления в СМИ информации о планах Маккарти посетить Тайвань заявила, что "Китай всегда выступал против любых форм официальных обменов между странами, устанавливающими дипломатические отношения с Китаем, и Тайваньским регионом Китая".

"Соответствующие представители американской стороны должны соблюдать принцип "одного Китая" и (...) не совершать действий, которые влияют на китайско-американские отношения и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - подчеркнула она.

Накануне глава МИД Китая Цинь Ган заявил журналистам, что для поддержания спокойствия в регионе США "должны (...) вернуться к первоначальному значению принципа "одного Китая", соблюдать свои политические обязательства перед Китаем и четко выступить против "независимости Тайваня".