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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Лавров обсудил с главой МИД Турции "зерновую сделку"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду обсудили по телефону черноморскую "зерновую сделку", передает "Анадолу" со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

"Министры обсудили тему зернового соглашения", - информирует агентство.

Помимо этого, Чавушоглу и Лавров говорили о перспективах двусторонних отношений.

В миреТурция продолжит переговоры по продлению "зерновой сделки" на 120 днейЧитать подробнее

Ранее в среду глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжит переговоры с участниками черноморской зерновой инициативы по ее продлению на 120 дней, а не на 60.

В понедельник в Женеве прошли консультации по тематике зерновой сделки с участием российской межведомственной делегации, замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспан. По итогам консультаций замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не имеет возражений против продления "зерновой сделки", но только на 60 дней.

ООН приняла к сведению позицию РФ.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, ее срок действия истекает 18 марта.

Сергей Лавров Турция Мевлют Чавушоглу
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