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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Шойгу заявил Остину, что полеты беспилотников США у берегов Крыма имеют провокационный характер

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил о возможности эскалации ситуации в черноморском районе из-за полетов американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма.

"Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", - сказали в военном ведомстве по итогам телефонных переговоров.

"Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно", - отметили в Минобороны РФ.

Европейское командование ВС США ранее сообщило, что MQ-9 Reaper упал в море после того, как его задел российский истребитель Су-27. По версии американских военных, два Су-27 сопровождали этот дрон, который выполнял задание в международном воздушном пространстве над Черным морем, и один из них задел пропеллер беспилотника. Аппарат безвозвратно утерян.

Сергей Шойгу Ллойд Остин
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