Минобороны сообщило о телефонном разговоре начальников Генштабов РФ и США

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, сообщили в Минобороны России.

"В развитие телефонных переговоров министра обороны РФ и министра обороны США 15 марта 2023 г. состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в среду Минобороны РФ проинформировало, что по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры глав военных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина.

"Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с.г. в Черном море", - сообщили в российском министерстве по итогам переговоров.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне", - заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, российский министр заявил, что РФ не заинтересована в эскалации, "но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно"

"При этом крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций", - отметили в Минобороны РФ.

Во вторник Европейское командование ВС США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27.

Российские военные во вторник заявили, что истребители РФ не применяли вооружение против американского беспилотника над Черном морем, он упал сам в результате резкого маневрирования.

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", - говорилось в заявлении.

Минобороны РФ накануне также заявило: "Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами".