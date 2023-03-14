Российское Минобороны назвало причину падения в Черное море беспилотника США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море из-за резкого маневра, российские истребители в него не стреляли и никак с ним не контактировали, заявило российское Минобороны.

"В результате резкого маневрирования в районе 9.30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью, - говорится в сообщении. - Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования".

В министерстве рассказали, что утром 14 марта над Черным морем в районе Крымского полуострова средства контроля воздушного пространства ВКС России заметили, что этот MQ-9 летит в направлении российской госграницы.

"Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", - уточнили военные.

Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации объекта.

Европейское командование ВС США ранее сообщило, что MQ-9 Reaper упал в море после того, как его задел российский истребитель Су-27. По версии американских военных, два Су-27 сопровождали этот дрон, который выполнял задание в международном воздушном пространстве над Черным морем, и один из них задел пропеллер беспилотника. Аппарат безвозвратно утерян.

О случившемся доложено президенту США Джо Байдена. В Госдепартамент вызван российский посол Анатолий Антонов.