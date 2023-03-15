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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Шойгу обвинил США в несоблюдении заявленной РФ зоны ограничения полетов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министры обороны РФ и США предметно обсудили ситуацию с американским беспилотником, который накануне упал в Черное море, сообщило российское военное ведомство.

"15 марта 2023 по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", - говорится в сообщении.

"Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с.г. в Черном море", - проинформировали в российском министерстве.

"Сергей Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против интересов Российской Федерации", - отметили в военном ведомстве.

Европейское командование ВС США ранее сообщило, что MQ-9 Reaper упал в море после того, как его задел российский истребитель Су-27. По версии американских военных, два Су-27 сопровождали этот дрон, который выполнял задание в международном воздушном пространстве над Черным морем, и один из них задел пропеллер беспилотника. Аппарат безвозвратно утерян.

Сергей Шойгу Ллойд Остин
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