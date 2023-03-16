Что случилось этой ночью: четверг, 16 марта

Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесом, ракеты над Белгородом, протесты во Франции

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Биржа Nasdaq объявила о делистинге компаний с российским бизнесом. Яндекс планирует оспорить данное решение.

- Две ракеты сбиты системой ПВО в небе над Белгородом. По предварительным данным никто не пострадал.

- Министры обороны России и США провели телефонные переговоры. Шойгу обвинил Остина в несоблюдении заявленной РФ зоны ограничения полетов.

- В ООН в связи с ситуацией в Киево-Печерской лавре напомнили о свободе вероисповедания. Соответствующие заявление сделано в связи с письмом патриарха Кирилла Верховному комиссару ООН по правам человека.

- МВД Франции насчитало менее 500 тыс. участников митингов против пенсионной реформы. Профсоюзы, в свою очередь, оценили число митингующих в 1,7 млн.