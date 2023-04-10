Космические грузовики Cargo Dragon и Cygnus отстыкуются от МКС 15 и 21 апреля

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX отстыкуется от Международной космической станции 15 апреля, а космический грузовик Cygnus частной компании Northrop Grumman - 21 апреля, сообщает сайт NASA.

Расстыковка МКС и Cargo Dragon запланирована на 11:05 по времени Восточного побережья США (в 18:05 по Москве). Планируется, что корабль будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантики вблизи побережья Флориды. На Землю будут доставлены результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонн.

Корабль был запущен к МКС с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 15 марта. На следующий день он пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС. Всего Cargo Dragon доставил на станцию более 2,8 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Эта миссия стала седьмой для "грузовика" компании SpaceX в модификации Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата ее рукой-манипулятором (по сравнению с первой версией).

Новый грузовой корабль Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков". Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

С октября 2012 года по март 2023 года компания SpaceX осуществила 27 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Расстыковка Cygnus со станцией намечена на 07:15 по времени Восточного побережья США (в 14:15 по Москве) 21 апреля. Аппарат, нагруженный мусором и отходами со станции, сойдя с орбиты, сгорит в верхних слоях атмосферы Земли.

Cygnus был запущен к МКС 7 ноября с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома NASA Уоллопс. 9 ноября он успешно состыковался со станцией с помощью руки-манипулятора Canadarm-2, доставив на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Эта миссия к МКС стала 18-й для космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.