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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Казахстан рассчитывает завершить демаркацию границы с Россией за три-четыре года

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане рсссчитывают завершить процесс демаркации государственной границы с Россией в течение трех-четырех лет, сообщил в парламенте заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко.

"Процесс демаркации границы с РФ - это рабочий процесс, он продолжается так же интенсивно и регулярно в совершенно нормальном режиме. Мы рассчитываем, что в течение трех-четырех лет сможем завершить и этот процесс", - сказал он.

Он напомнил, что демаркация продолжается не один год, и на данном этапе "можно сказать, что он находится на заключительной стадии".

Казахстан МИД Роман Василенко
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