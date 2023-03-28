Казахстан завершил ратификацию договора о демаркации границы с Узбекистаном

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации договора с Узбекистаном о демаркации границы между государствами, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации государственной границы был подписан 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

В соответствии с документом начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а конечной точкой линии границы - точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Договором предусмотрено обозначение на местности пограничными знаками демаркированной линии госграницы, протяженность которой составляет 2 356 км. При этом прохождение линии государственной границы, местоположение пограничных знаков, их геодезические координаты, отметки высот и другие данные каждого пограничного знака отражены и указаны в приложениях к договору.

В отдельном приложении к договору отражена государственная принадлежность островов на пограничных реках Келес и Сырдарья, их координаты и площадь.