Глава МИД Казахстана назвал бредом заявление депутата Госдумы Федорова о едином государстве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Высказывания депутатов Госдумы Вячеслава Никонова и Евгения Федорова о территории Казахстана не отражают официальную позицию Москвы, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Слова Федорова он назвал "бредом сивой кобылы".

Никонов ранее в декабре заявил в эфире Первого канала, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". После этого временного представителя посольства России вызвали в МИД Казахстана.

Федоров на следующий день на YouTube-канале "Белрусинфо" также заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности. 20 декабря Федоров на том же канале заявил, что Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступил за "восстановление единого государства с Казахстаном".

"Если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать - это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, учёных", - сказал Тлеуберди в Мажилисе.

Министр напомнил, что после выступления Никонова российскому дипломату была передана нота с официальной позицией руководства Казахстана.

"Согласно имеющейся практике, официально они не отвечают, но сообщили нам о принятых мерах у них. Они связались с парламентом, с администрацией президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова", - рассказал глава МИД.

"Как министр иностранных дел я хотел бы сказать, что, безусловно, это (эти высказывания депутатов. - ИФ.) не соответствует официальной позиции Российской Федерации", - заверил Тлеуберди.

Он напомнил, что делимитация госграницы уже была проведена на законодательном уровне и об этом подписан двусторонний договор. Демаркацию границы, прерванную из-за пандемии, должны завершить в течение трех лет.

"Между двумя государствами сформировалось стратегическое партнерство. Во всех двусторонних документах это четко отражено, и поэтому с Российской Федерацией мы будем развивать наши отношения на международной правовой основе", - заключил глава МИД.