Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:40Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 78 011 432+646 791

Глава МИД Казахстана назвал бредом заявление депутата Госдумы Федорова о едином государстве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Высказывания депутатов Госдумы Вячеслава Никонова и Евгения Федорова о территории Казахстана не отражают официальную позицию Москвы, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Слова Федорова он назвал "бредом сивой кобылы".

Никонов ранее в декабре заявил в эфире Первого канала, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России". После этого временного представителя посольства России вызвали в МИД Казахстана.

Федоров на следующий день на YouTube-канале "Белрусинфо" также заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности. 20 декабря Федоров на том же канале заявил, что Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступил за "восстановление единого государства с Казахстаном".

"Если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать - это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом - это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, учёных", - сказал Тлеуберди в Мажилисе.

Министр напомнил, что после выступления Никонова российскому дипломату была передана нота с официальной позицией руководства Казахстана.

"Согласно имеющейся практике, официально они не отвечают, но сообщили нам о принятых мерах у них. Они связались с парламентом, с администрацией президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова", - рассказал глава МИД.

"Как министр иностранных дел я хотел бы сказать, что, безусловно, это (эти высказывания депутатов. - ИФ.) не соответствует официальной позиции Российской Федерации", - заверил Тлеуберди.

Он напомнил, что делимитация госграницы уже была проведена на законодательном уровне и об этом подписан двусторонний договор. Демаркацию границы, прерванную из-за пандемии, должны завершить в течение трех лет.

"Между двумя государствами сформировалось стратегическое партнерство. Во всех двусторонних документах это четко отражено, и поэтому с Российской Федерацией мы будем развивать наши отношения на международной правовой основе", - заключил глава МИД.

Казахстан МИД Мухтар Тлеуберди Евгений Федоров Вячеслав Никонов

Новости

Рябков заявил о регулярных кибератаках с американских серверов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 78 млн

Что случилось этой ночью: среда, 23 декабря

Еще несколько стран закрыли въезд из Великобритании

Еще несколько стран закрыли въезд из Великобритании

Дипломаты РФ и КНР в ООН иронично попрощались с покидающим СБ постпредом ФРГ

Twitter аннулирует подписчиков при передаче аккаунта президента США Байдену

Twitter аннулирует подписчиков при передаче аккаунта президента США Байдену

В ITV узнали о возможном заключении торгового соглашения Британии и ЕС в среду

В ITV узнали о возможном заключении торгового соглашения Британии и ЕС в среду

Израиль назначает четвертые выборы за 2 года после распада коалиции

Байден пообещал не оставлять без ответа кибератаки против ведомств США

Колумбия и Россия обменялись высылкой дипломатов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');