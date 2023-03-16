РПЦ разорвала отношения с главой Кипрской православной церкви

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Священный Синод Московского патриархата признал невозможным евхаристическое общение с главой Кипрской православной церкви архиепископом Георгием, который поминает лидера неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко.

В ноябре 2020 года Синод РПЦ констатировал невозможность поминовения имени тогдашнего архиепископа Кипра Хризостома II за богослужениями, а также молитвенного и евхаристического общения с ним в связи с признанием им ПЦУ и поминовением ее руководителя в числе предстоятелей автокефальных Церквей. Тогда же Синод заявил о невозможности сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола.

7 ноября 2022 года архиепископ Хризостом II скончался. Его преемник - архиепископ Георгий - продолжил поминовение лидера ПЦУ.

В связи с этим Синод, прошедший 16 марта в Москве, констатировал невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской церкви, которые "вступили или вступят в церковное общение с раскольниками".