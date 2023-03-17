Словакия решила отправить на Украину истребители МиГ-29

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Истребители МиГ-29, которые стоят на вооружении армии Словакии, отправят на Украину, сообщает в пятницу словацкое издание "Нови час" со ссылкой на главу правительства страны Эдуарда Хегера.

"Консенсус в правительстве есть. Словакия направит истребители МиГ-29 на Украину", - приводит издание его слова по итогам встречи кабинета министров.

В то же время он отметил, что, несмотря на согласие правительства, передача истребителей должна будет пройти в рамках международной коалиции, а переговоры по этой теме все еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что члены комиссии по обороне и безопасности Национального совета (парламента) Словакии обсудили на специальном заседании на этой неделе возможность передачи Украине истребителей МиГ-29.

Отмечалось, что всего Словакия может направить на Украину 13 таких самолетов.

Польская пресса ранее на этой неделе информировала, что Словакия получила хорошее предложение о компенсации за поставку своих МиГов Украине.

"Словакия могла бы передать Украине 13 таких самолетов. Их стоимость вместе с запчастями оценивается в $400 млн. Взамен стране предлагается компенсация в размере $900 млн, в том числе и военное оборудование", - писали польские СМИ.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, часть компенсации может поступить из Европейского фонда мира. Кроме того, отметил он, Словакия могла бы получить "самое современное военное оборудование из США, которого не хватает армии страны".