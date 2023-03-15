Братиславе предложили $900 млн компенсации за передачу Киеву истребителей МиГ-29

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 обсудили на специальном заседании члены комиссии по обороне и безопасности Национального совета (парламента) Словакии, сообщили польские СМИ и отметили, что Братислава получила хорошее предложение о компенсации.

Словакия могла бы передать Украине 13 таких самолетов. Их стоимость вместе с запчастями оценивается в $400 млн. Взамен стране предлагается компенсация в размере $900 млн, а также военное оборудование, утверждают журналисты.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, часть компенсации может поступить из Европейского фонда мира (EPF, создан странами Евросоюза в основном для помощи Украине). Кроме того, отметил он, Словакия могла бы получить "самое современное военное оборудование из США, которого не хватает армии страны".

Несмотря на то, что предложение звучит заманчиво для Братиславы, Словакия еще не приняла окончательного решения по МиГам-29. Переговоры пока продолжаются, отмечает польская пресса.

"Мы примем решение, когда будем готовы. Будет ли это завтра, не знаю", - подчеркнул Надь.