Турбизнес не заметил проблем с обслуживанием самолетов в Турции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры из России не вносили изменения в полетные программы в Турцию после сообщений о запрете на заправку некоторых российских самолетов в этой стране, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Никаких корректировок полетных программ - изменения времени вылета, тарифных условий не происходит. Нас авиакомпании не уведомляли ни о каких изменениях", - сказал он.

У российских авиакомпаний в парках самолеты разного типа, поэтому вероятность запрета на заправку некоторых лайнеров никак не отразится на туристах и пассажирах рейсов, добавил Горин.

В пресс-службе ANEX Tour добавили, что никаких изменений в полетных программах туроператора не последует. "Большинство рейсов в Турцию мы выполняем на рейсах Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines и SouthWind Airlines", - объяснили в компании.

Минтранс ранее сообщил, что проблем с наземным обслуживанием российских самолетов в Турции нет, но ведомство проводит консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения лайнеров.

По данным Ассоциации туроператоров России, возможный запрет отразится, прежде всего, на регулярных рейсах в Стамбул из регионов, а не на летних чартерных программах, ориентированных на туристов.

Турецкое издание AirtportHaber 16 марта сообщило, что Турция запретила заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Речь идет о частных, грузовых, коммерческих и чартерных бортах, которые содержат более 25% американских комплектующих. Большинство самолетов, попавших под санкции, принадлежат авиакомпании "Аэрофлот".

Тогда же представители "Аэрофлота", "Победы" и S7 заявили, что компании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме.