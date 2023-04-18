Авиакомпания "Россия" сменила провайдера обслуживания рейсов в Турции

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") нашла нового провайдера обслуживания рейсов в Турции вместо отказавшегося от сотрудничества с ней оператора Havas, сообщил журналистам замдиректора департамента коммерческой деятельности и внешних связей перевозчика Алексей Табаков.

"Havas поддержал санкции против российских компаний и отказался их обслуживать по ряду причин. Мы поменяли обслуживающую компанию", - сказал он.

По его словам, смена партнера произошла в марте. Новый хэндлер (название компании он не уточнил) "не придерживается (санкционных - ИФ) ограничений и соответственно обслуживает наши самолеты", добавил Табаков.

По его словам, сейчас "Россия" выполняет собственные (а не находящиеся под управлением "Аэрофлота") рейсы только в Анталью, их организует туроператор "Библио глобус". В дальнейшем также планируется возобновить рейсы в Стамбул.

По данным источника "Интерфакса", услугами нового провайдера в Турции вместо Havas в марте начал пользоваться и "Аэрофлот".

Havas - крупнейший в Турции провайдер услуг наземного обслуживания в аэропортах. В феврале СМИ сообщали, что компания предупредила российских, белорусских и иранских контрагентов о рисках прекращения обслуживания их Boeing и Airbus из-за санкций США.