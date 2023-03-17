Минтранс опроверг проблемы с обслуживанием российских самолетов в аэропортах Турции

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, проблем с наземным обслуживанием самолетов нет, заявил "Интерфаксу" представитель Минтранса РФ.

"Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - сказал представитель ведомства.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что авиационные власти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолетов, входящих в санкционный список. Это лайнеры американского производства, а также борта, содержащие более 25% деталей, сделанных в США. Под запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты.

Представитель "Аэрофлота" сообщил "Интерфаксу", что компания выполняет рейсы в Турцию по штатному расписанию. Другие авиакомпании не предоставили комментариев.