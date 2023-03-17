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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Венгрии 27 марта проведут голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщил в пятницу в твиттере представитель венгерского правительства Золтан Ковач со ссылкой на руководство правящей партии "Фидес".

Эта партия поддерживает идею присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации финской заявки. Он надеется, что процесс завершится до выборов, запланированных в Турции на 14 мая.

При этом Анкара и Будапешт пока не планируют процедуру ратификации вступления в НАТО другой скандинавской страны – Швеции.

Венгрия и Турция – единственные члены НАТО, которые еще не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.

Венгрия Финляндия НАТО
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