Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Венгрии 27 марта проведут голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщил в пятницу в твиттере представитель венгерского правительства Золтан Ковач со ссылкой на руководство правящей партии "Фидес".

Эта партия поддерживает идею присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации финской заявки. Он надеется, что процесс завершится до выборов, запланированных в Турции на 14 мая.

При этом Анкара и Будапешт пока не планируют процедуру ратификации вступления в НАТО другой скандинавской страны – Швеции.

Венгрия и Турция – единственные члены НАТО, которые еще не ратифицировали заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс.