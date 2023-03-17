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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

"Турция начинает процесс утверждения заявки Финляндии в НАТО. Вопрос будет рассмотрен в турецком парламенте", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

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Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации.

Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

На вопрос журналиста о заявке Швеции на вступление в НАТО и ее ратификации Анкарой, турецкий президент сказал, что Стокгольм выполнил не все обязательства, и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

"Премьер Швеции - приятный человек. Но нам важно не это, а результаты борьбы против терроризма", - добавил Эрдоган. Он пояснил, что именно в этой сфере Швеция до сих пор не выполнила того, что просила Анкара, и потому на данный момент шведскую заявку невозможно ратифицировать.

По словам Эрдогана, членство Финляндии укрепит Североатлантический альянс. "НАТО будет играть роль в поддержании глобальной безопасности, становясь сильнее благодаря членству Финляндии", - отметил он.

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Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Ранее в марте парламент Венгрии перенес голосование по вопросу ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе, теперь оно должно будет состояться в конце марта.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. При этом турецкая сторона неоднократно заявляла, что может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше, чем Швеции.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Финляндия НАТО
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