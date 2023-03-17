Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

США приветствовали решение Турции по заявке Финляндии в НАТО

Вашингтон также призвал Анкару к аналогичным действиям по Швеции; таких же шагов Штаты ждут и от Венгрии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - США приветствуют решение Турции начать процесс ратификации вступления Финляндии в альянс, призывают сделать такие же шаги и по заявке Швеции. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном в пятницу Белым домом.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Эрдогана о том, что он направит протокол о вступлении Финляндии в парламент Турции, и ждут быстрого завершения этого процесса. Мы также призываем Турцию быстро ратифицировать протокол о вступлении Швеции", - говорится в нем

Кроме того, в нем отмечается, что Вашингтон "настоятельно призывает Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации Финляндии и Швеции".

По сообщению агентства "Анадолу", протокол о присоединении Финляндии к НАТО был представлен в канцелярию спикера парламента Турции Мустафы Шентопа после того как президенты двух стран "договорились о продвижении вперед с ратификацией".

В миреВенгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТОЧитать подробнее

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации. Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

Турецкий президент отметил, что Стокгольм выполнил не все обязательства и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Ранее в пятницу представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что депутаты парламента Венгрии 27 марта проведут голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. При этом турецкая сторона неоднократно заявляла, что может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше, чем Швеции.

США Турция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

МУС выдал ордер на арест Путина, в МИД РФ заявляют, что решения Гаагского суда не имеют для России правового значения

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам

Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Фигурантки "дела TUT.BY" получили по 12 лет лишения свободы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });