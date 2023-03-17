США приветствовали решение Турции по заявке Финляндии в НАТО

Вашингтон также призвал Анкару к аналогичным действиям по Швеции; таких же шагов Штаты ждут и от Венгрии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - США приветствуют решение Турции начать процесс ратификации вступления Финляндии в альянс, призывают сделать такие же шаги и по заявке Швеции. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, распространенном в пятницу Белым домом.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Эрдогана о том, что он направит протокол о вступлении Финляндии в парламент Турции, и ждут быстрого завершения этого процесса. Мы также призываем Турцию быстро ратифицировать протокол о вступлении Швеции", - говорится в нем

Кроме того, в нем отмечается, что Вашингтон "настоятельно призывает Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации Финляндии и Швеции".

По сообщению агентства "Анадолу", протокол о присоединении Финляндии к НАТО был представлен в канцелярию спикера парламента Турции Мустафы Шентопа после того как президенты двух стран "договорились о продвижении вперед с ратификацией".

В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна начинает процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. Турецкий президент пояснил, что финская сторона выполнила свою часть договоренностей и потому он не видит причин и дальше откладывать процесс ратификации. Эрдоган добавил, что надеется на ратификацию заявки Финляндии в парламенте до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

Турецкий президент отметил, что Стокгольм выполнил не все обязательства и поэтому его заявку Анкара рассматривает отдельно от финской.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти страны станут членами НАТО, как только все государства организации ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО только Турция и Венгрия пока не ратифицировали членство Швеции и Финляндии. Ранее в пятницу представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что депутаты парламента Венгрии 27 марта проведут голосование по ратификации вступления Финляндии в НАТО.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать ей лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре. При этом турецкая сторона неоднократно заявляла, что может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше, чем Швеции.