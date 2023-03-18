Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой сделки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу сообщил о продлении черноморской инициативы, касающейся экспорта зерна из ряда портов Украины, сообщают турецкие СМИ.

"Соглашение о зерновом коридоре должно было истечь сегодня. По результатам переговоров с обеими сторонами мы обеспечили его продление", - сказал Эрдоган, выступая в городе Чанаккале на западе Турции.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление "зерновой сделки" - это жест доброй воли со стороны России, сделанный в надежде на выполнение договоренностей, касающихся РФ.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней.