ООН подтвердила продление черноморской зерновой инициативы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В ООН подтвердили продление черноморской зерновой инициативы.

"Черноморская зерновая инициатива, подписание которой состоялось в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена... Мы выражаем благодарность правительству Турции за их дипломатическую и оперативную поддержку", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу на сайте организации.

Как отмечается в документе, "мы продолжаем оставаться приверженными соглашениям и призываем обе стороны удвоить их усилия для его всеобъемлющего исполнения".

"Черноморская зерновая инициатива, а также меморандум о взаимопонимании о продвижении российского продовольствия и удобрений на мировых рынках, являются критически важными для мировой продовольственной безопасности, особенно для развивающихся стран", - подчеркивается в коммюнике.

Ранее о продлении сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия продлевает "зерновую сделку" на 60 дней. Он заявил, что ее продление - это жест доброй воли со стороны России, сделанный в надежде на выполнение договоренностей, касающихся РФ.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля прошлого года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней.