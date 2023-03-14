В Кремле назвали жестом доброй воли со стороны РФ продление "зерновой сделки"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Продление "зерновой сделки" - это жест доброй воли со стороны России, сделанный в надежде на выполнение договоренностей, касающихся РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, почему сделка была продлена не на 120, а на 60 дней.

"Очевидно, что в целом то, что мы называем сделкой, вот вторая часть сделки, которая касается нас, она до сих пор не выполнена. Мы ценим усилия, который предпринимались по линии ООН, лично генеральным секретарем, но, несмотря на это, господину Гутерришу, к сожалению, не удалось пробить глухую стену коллективного Запада. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. (...) Как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге. Поэтому в целом, конечно, условия для продления, такие, относительные. Но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что все-таки, по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены", - сказал Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, означает ли тот факт, что РФ пошла на продление "зерновой сделки", что у Москвы есть уверенность в том, что ее положения, касающиеся российской стороны, будут выполнены.

"На этот счет продолжаются контакты. Все согласны с тем, что вторая часть должна быть выполнена, и мы по-прежнему надеемся в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, что все-таки эта вторая часть будет реализована", - ответил Песков.

"Зерновая сделка" была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Срок действия сделки истекал 18 марта.