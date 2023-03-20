Трамп обвинил прокурора Манхэттена во вмешательстве в президентские выборы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп обвинил прокурора окружного суда Манхэттена Элвина Брагга во "вмешательстве в президентские выборы" после того, как в суде начали расследование по "делу Сторми Дэниелс", сообщает The Hill.

По мнению Трампа, Брагг нарушил закон, использовав "дискредитирующие свидетельства" его бывшего юриста Майкла Коэна, который, по его словам, "подвергся незаконным преследованиям в рамках дела бывшего президента и кандидата от республиканцев с далеко идущими планами".

Трамп считает, что в отношении самого Брагга необходимо открыть расследование по факту вмешательства в президентские выборы, поскольку Трамп рассчитывает на участие в очередных выборах главы государства.

Республиканцы назвали обвинение в отношении Трампа в рамках "дела Сторми Дэниелс" политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что Трамп высказывал предположения о том, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тыс. за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начал сотрудничать с прокуратурой.