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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Токаев проголосовал на парламентских выборах в Казахстане

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром в воскресенье проголосовал на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты) и маслихатов (местных представительных органов власти), сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в мажилис парламента Республики Казахстан и местные маслихаты", - говорится в сообщении.

По ее информации, глава государства голосовал на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников имени Аль-Фараби в Астане.

В Казахстане в воскресенье проходят внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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