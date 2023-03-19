Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В Казахстане начались парламентские выборы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане в воскресенье начались всеобщие выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

Большинство избирательных участков открываются в регионах республики для голосования в 07:00 по местному времени. Некоторые участки устанавливают иное время начала голосования, как правило с 06:00.

Закроются участки повсеместно в 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов избирателей.

Выборы пройдут более чем на 10,2 тыс. избирательных участках, образованных на территории Казахстана и за рубежом.

В Казахстане с населением более 19,7 млн человек электорат превышает 12,3 млн человек.

Мажилис парламента восьмого созыва, в отличие от предыдущих, будет избираться по смешанной системе: 70% депутатов пройдут по партийным спискам, остальные 30% - по одномандатным округам. Всего предстоит избрать 98 депутатов мажилиса - 69 по партийным спискам и 29 по одномандатным округам.

Ранее выборы в палату проходили по пропорциональной системе: по партийным спискам. Наряду с этим в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".

Все семь политических партий Казахстана представили списки своих кандидатов на выборы. Ранее Центризбирком сообщал, что в списки партий включен 281 кандидат: от демократической партии "Ак жол" - 54, от партии Amanat - 90, от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" - 25, от партии зеленых "Байтак" - 18, от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) - 19, от Народной партии Казахстана (НПК) - 52, от партии Respublica - 23.

В результате жеребьевки определено, что в избирательном бюллетене партии будут располагаться в следующем порядке: под номером 1 - Amanat, 2 - "Ауыл", 3 - Respublica, 4 - НПК, 5 - "Байтак", 6 - "Ак жол", 7 - ОСДП.

Каждой из семи партий для прохождения в парламент следует преодолеть пятипроцентный барьер (ранее порог составлял 7%). Если 5% наберет только одна партия, то в парламент автоматически попадает и следующая за ней по количеству голосов.

По всем 29 одномандатным избирательным округам, по информации ЦИК Казахстана, зарегистрировано 435 кандидатов. Из них 359 - самовыдвиженцы и 76 - от партий. Для победы кандидат-одномандатник должен набрать наибольшее количество голосов.

Exit-poll будут осуществлять такие организации, как исследовательский институт "Общественное мнение", Центр социальных и политических исследований "Стратегия", Институт общественной политики партии "AMANAT", Институт евразийской интеграции, Научно-исследовательская ассоциация "Институт демократии".

Для мониторинга избирательной кампании Центризбирком аккредитовал около 800 международных наблюдателей от 41 иностранного государства и 12 международных организаций.

В день выборов, как и в предшествовавший ему день, любая агитация запрещена.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой сделки

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

МИД РФ назвал "формулу мира" Зеленского оторванной от реалий

Вучич заявил, что на встрече с представителями ЕС и Косово не будет ничего подписывать

Умер актер Лэнс Реддик, сыгравший роли в сериале "Прослушка" и фильмах о Джоне Уике

Умер актер Лэнс Реддик, сыгравший роли в сериале "Прослушка" и фильмах о Джоне Уике

Что случилось этой ночью: суббота, 18 марта

Global Times спрогнозировала укрепление связей КНР и РФ после визита Си Цзиньпина в Москву

Global Times спрогнозировала укрепление связей КНР и РФ после визита Си Цзиньпина в Москву

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

Шри-Ланка с начала года приняла более 57 тысяч российских туристов

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков

В Париже скопились горы отходов на фоне забастовки мусорщиков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });