В Казахстане закрылись все избирательные участки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Во всех регионах Казахстана в воскресенье завершились выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

В 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки в пяти регионах - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Таким образом, в Казахстане завершилось голосование на парламентских выборах, закрыты избирательные участки во всех 20 регионах страны, в том числе в столице республики - Астане.

На 20:00 явка избирателей составляла 54,09%.

В Казахстане с населением более 19,7 млн человек электорат превышает 12 млн человек.