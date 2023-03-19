FT сообщила о нехватке взрывчатых веществ для выпуска в Европе боеприпасов в помощь Киеву

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Дефицит различных взрывчатых веществ сильно затрудняет производство странами Европы боеприпасов для Украины, сообщает в воскресенье Financial Times со ссылкой на ряд источников.

"Скудные запасы пороха, пластичной взрывчатки и тротила не дают возможности индустрии быстро выполнить ожидаемые заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег потратят на эту задачу, заявляют официальные лица и производители", - отмечает издание.

Глава Ассоциации оборонной промышленности Чехии Иржи Гынек пояснил, что наращивание за короткий срок производства артиллерийских снарядов, особенно крупных калибров, является трудной задачей. Он уточнил, что также нет возможности быстрыми темпами увеличить получение нитроцеллюлозы - главного компонента бездымного пороха, а в Европе нет крупных производителей основного сырья, нужного для такой продукции.

"Если я хочу увеличить выпуск пороха, вероятно, мне понадобится три года", - добавил Гынек.

В чешской компании Explosia - одном из крупнейших производителей взрывчатых веществ в Европе - заявили Financial Times, что выпуск боевых зарядов для 155-миллеметровых снарядов идет на полную мощность, а расширить его не удастся вплоть до 2026 года.

По данным Financial Times, компания Fabrica de Municiones de Granada - один из двух производителей 155-миллеметровых снарядов в Испании - с октября задействовала все мощности для выпуска боеприпасов. Тем не менее, ее генеральный директор Антонио Каро заявил, что на эту задачу ушло четыре-пять месяцев из-за сложностей с приобретением основных компонентов и сырья. Он отметил, что подобные трудности сохраняются, и что из-за полной загрузки предприятий в Европе, производящих нитроцеллюлоз и тротил, Fabrica de Municiones de Granada приходится обратить внимание на Индию и другие страны. По его словам, стоимость основных материалов удвоилась или утроилась, и этот фактор вместе с ростом спроса на боеприпасы увеличил цены на них.

Между тем на этой неделе правительство Румынии сообщило, что ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями о строительстве порохового завода в стране: последнее такое предприятие закрылось в 2004 году.

В пятницу Euractiv сообщал, что ряд стран ЕС желает приобретать боеприпасы для Украины за пределами блока, если Евросоюз не сможет их производить достаточно много и быстро на своих предприятиях.

В минувший четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что участники грядущего саммита ЕС договорятся о шагах по бесперебойному обеспечению Украины необходимыми боеприпасами.

20 марта, как ожидается, главы МИД и Минобороны стран ЕС одобрят планы поставок боеприпасов Киеву. Окончательное одобрение они должны получить на саммите ЕС 23 - 24 марта.