Иран и Ирак заключили соглашение об укреплении безопасности на их границе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Власти Ирана и Ирака в воскресенье подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое, в частности, предусматривает усиление охраны границы между двумя странами, сообщает Tasnim.

Подписи под документом поставили секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи.

Tasnim отмечает, что, как ожидается, соглашение сыграет значимую роль в том, чтобы положить конец присутствию антииранских вооруженных групп и сил, связанных с Израилем, в пограничных с Ираном регионах Ирака.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что ряд западных стран потворствовали беспорядкам в Иране, а также вооружали боевиков в соседнем Иракском Курдистане. Он подчеркнул, что иранские власти работают в тесной координации с иракской стороной, которая пообещала усилить безопасность границы Ирака в районе Иракского Курдистана.

Осенью 2022 года Корпус стражей исламской революции Ирана неоднократно наносил удары по группам боевиков, базирующихся в Иракском Курдистане. Иранские военные также активизировали действия против ряда группировок, включая Демократическую партию Иранского Курдистана, после того, как их вооруженные отряды стали пробираться в иранские пограничные города на западе страны и провоцировать волнения и беспорядки.