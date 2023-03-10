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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения

Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения
Фото: Ahmet Bolat/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения и возобновить работу посольств, передает иранское агентство "Тасним".

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"По итогам переговоров Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились восстановить свои дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства и дипломатические миссии в течение максимум двух месяцев", - говорится в совместном заявлении, подписанном в Пекине по итогам переговоров, продолжавшихся с 6 марта.

Иран на переговорах представлял секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а Саудовскую Аравию - советник по национальной безопасности Мусаид аль-Айбан.

Ожидается, что теперь министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии проведут встречу, посвященную реализации этого решения и договорятся об обмене послами.

Стороны в заявлении выразили благодарность Китаю, где проходил финальный раунд переговоров, а также Ираку и Оману, где переговоры проходили в 2021 году и 2022 году.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией испортились в самом начале 2016 года, после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране демонстранты напали на саудовское посольство, после этого Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном.

Иран Саудовская Аравия Китай Пекин МИД Ирак Оман
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