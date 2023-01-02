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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

В Иране добиваются привлечения к ответственности виновных в убийстве Сулеймани

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Тегеран использует дипломатические, юридические, политические и остальные доступные каналы для того, чтобы добиться привлечения к ответственности виновных в убийстве генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде в 2020 году, передает агентство Tasnim со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.

"Мы будем следить - и посредством политических, и посредством юридических каналов - за тем, чтобы эти лица понесли ответственность", - сказал министр.

По его словам, "помимо использования всех доступных каналов, мы зарегистрировали официальный иск о том, что ответственность за убийство лежит на действовавшей тогда американской администрации, и мы следим за этим иском".

"К несчастью, американцы и другие страны пытаются воспрепятствовать рассмотрению иска в суде. Однако, у Исламской Республики не связаны руки", - добавил Абдолахиан, отметив, что Иран принимает "и другие карательные меры" в отношении тех, кто, по его мнению, несет ответственность за убийство генерала.

3 января исполнится три года с момента гибели в результате спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.

Иран Касем Сулеймани
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