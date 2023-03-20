Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Канада предложила Японии, Южной Корее и США партнерство против КНР и РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Оттава предложила Токио для противодействия Пекину и Москве совместно с Вашингтоном и Сеулом сформировать четырехстороннее партнерство, сообщило в понедельник информагентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Канада выступила с таким предложением в ходе январского визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Оттаву.

Американские дипломаты, как пишет Kyodo, поддерживают план Оттавы по углублению сотрудничества с Токио и Сеулом.

Предложение Канады напоминает четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) между Австралией, Индией, Японией и США, который рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе, отмечает агентство.

Оно напоминает, что Канада, Япония и США являются членами G7, саммит "семерки" пройдет в этом году в мае в японской Хиросиме. Власти Японии пригласили Юн Сок Еля принять участие в качестве гостя.

Если южнокорейский президент приедет в Хиросиму, то предложение Канады может быть поднято на двусторонних встречах в кулуарах саммита, говорится в сообщении.

Япония, по данным собеседников Kyodo, сообщила властям Канады, что для реализации концепта потребуется время.

Канада Япония Южная Корея США КНР Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 марта

КНДР в выходные провела учения, имитирующие ядерную контратаку

КНДР в выходные провела учения, имитирующие ядерную контратаку

Си Цзиньпин призвал наращивать объем и качество экономического сотрудничества РФ и КНР

Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят в Брюсселе события на Украине

Министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят в Брюсселе события на Украине
Военная операция на Украине

Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности из-за требований по Украине

Военная операция на Украине

Путин заявил, что РФ открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

Путин написал статью об отношениях России и Китая

Путин написал статью об отношениях России и Китая

Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%

Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%

Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%

Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });