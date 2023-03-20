Канада предложила Японии, Южной Корее и США партнерство против КНР и РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Оттава предложила Токио для противодействия Пекину и Москве совместно с Вашингтоном и Сеулом сформировать четырехстороннее партнерство, сообщило в понедельник информагентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, Канада выступила с таким предложением в ходе январского визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Оттаву.

Американские дипломаты, как пишет Kyodo, поддерживают план Оттавы по углублению сотрудничества с Токио и Сеулом.

Предложение Канады напоминает четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) между Австралией, Индией, Японией и США, который рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе, отмечает агентство.

Оно напоминает, что Канада, Япония и США являются членами G7, саммит "семерки" пройдет в этом году в мае в японской Хиросиме. Власти Японии пригласили Юн Сок Еля принять участие в качестве гостя.

Если южнокорейский президент приедет в Хиросиму, то предложение Канады может быть поднято на двусторонних встречах в кулуарах саммита, говорится в сообщении.

Япония, по данным собеседников Kyodo, сообщила властям Канады, что для реализации концепта потребуется время.