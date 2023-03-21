Нью-Йорк готовится к возможным протестам сторонников Трампа

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка готовятся к протестам сторонников экс-президента США Дональда Трампа в преддверии возможного предъявления обвинения по "делу Сторми Дэниелс", однако непосредственной угрозы пока не видят, сообщают во вторник американские СМИ.

Associated Press сообщает, что власти Нью-Йорка следят за угрозами, поступающими из интернета от сторонников Трампа. По городу были размещены металлические заграждения. Однако нет признаков того, что призывы экс-президента к протестам действительно были восприняты серьезно.

В свою очередь CNN со ссылкой на внутреннюю записку полиции Нью-Йорка сообщает, что во вторник полицейские, в случае необходимости, будут готовы к быстрому развертыванию на улицах города. Сотрудники правоохранительных органов рассказали телеканалу, что вторник будет "днем повышенной готовности", однако пока что они не видят признаков готовящихся беспорядков.

Телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщал, что Секретная служба США координирует планы с полицией Нью-Йорка на случай, если Трамп будет обвинен и привлечен к суду. В понедельник их представители созвонились для обсуждения логистики и безопасности здания суда.

Ранее в понедельник мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что город готов к возможным протестам. "Мы отслеживаем комментарии в социальных, и полиция Нью-Йорка выполняет свою обычную функцию и следит за тем, чтобы в городе не было проблем", - сказал он.

Также ранее сообщалось, что полиция Капитолия США в преддверии возможного предъявления Трампу обвинения пока не видит никаких угроз, однако на всякий случай готовится к возможным протестам.

Ранее сообщалось о предположениях Трампа, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс". Хотя обвинительное заключение может быть вынесено уже на этой неделе, более вероятно, что любая потенциальная явка Трампа в суд состоится не ранее следующей недели, заявил CNN высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тыс. за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начал сотрудничать с прокуратурой.