Слушание по делу Трампа было прервано сообщением об угрозе взрыва

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сообщение об угрозе взрыва поступило в суд Нью-Йорка, где проходило слушание по делу экс-президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

"Сообщение об угрозе взрыва поступило как раз в тот момент, когда судья в Нижнем Манхэттене собирался начать слушание по иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Дональда Трампа на $250 млн", - сообщает агентство.

Отмечается, что здание суда было временно закрыто, в нем провели обыск.

Как заявила представитель суда Люциан Чалфен, угроза признана необоснованной.

В сентябре прошлого года генеральный прокурор Нью-Йорка передала в суд иск против Трампа и его троих детей, обвинив их в коммерческом мошенничестве.

Джеймс заявила, что Трамп "ложно раздул свое состояние на миллиарды долларов" и вместе с бывшими руководителями Trump Organization Алленом Вайссельбергом и Джеффри МакКонни "манипулировал стоимостью активов, чтобы побудить банки выдавать кредиты Trump Organization на более выгодных условиях".

Офис генерального прокурора требует назначить денежный штраф в размере $250 млн, а также навсегда запретить Трампу и его детям Дональду Трампу младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу занимать позицию директора или другие руководящие должности в любой корпорации, зарегистрированной или лицензированной в штате.

Также надзорное ведомство просит запретить бывшему главе Белого дома и Trump Organization участвовать в приобретении недвижимости в Нью-Йорке или подавать заявки на займы в любых финансовых учреждениях штата на пять лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка готовятся к протестам сторонников экс-президента Дональда Трампа в преддверии возможного предъявления обвинения по "делу Сторми Дэниелс", однако непосредственной угрозы пока не видят.

В выходные Трамп заявил, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс и заплатил ей $130 тыс. за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начала сотрудничать с прокуратурой.