Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге ее акций

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Qiwi подала запрос на проведение слушания по обжалованию решения Nasdaq о делистинге ее акций.

Как говорится в сообщении Qiwi, группа 21 марта направила официальный запрос на устное слушание по обжалованию решения Nasdaq о делистинге.

"Qiwi соблюдает все применимые требования к раскрытию информации, придерживается высоких стандартов корпоративного управления и соответствуют всем качественным и количественным критериям листинга биржи", - отмечает группа.

Торги американскими депозитарными акциями (ADS) Qiwi в процессе разбирательства по делистингу по-прежнему будут оставаться приостановленными, а решение о делистинге неподтвержденным, отмечает компания.

"Делистинга не будет, пока комиссия по слушанию не вынесет письменное решение о результатах слушаниях", - отмечает Qiwi.

Nasdaq 15 марта уведомила Qiwi о делистинге ее акций с 24 марта 2023 года. Группа заявила, что это решение не оказывает никакого влияния на ее операционную деятельность, финансовое положение и развитие бизнеса.

Торги ADS Qiwi на Nasdaq в связи с геополитической ситуацией были приостановлены с 28 февраля 2022 года.

Торги ценными бумагами Qiwi на "Московской бирже" продолжаются в обычном режиме.

У Qiwi доля акций в свободном обращении составляет 71,5% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,2% акций и 71,2% голосов).