HeadHunter подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании, говорится в ее пресс-релизе.

21 марта HH подал запрос на проведение слушания перед комиссией Nasdaq (Nasdaq Hearings Panel) для обжалования решения о делистинге. Слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента подачи апелляции.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта акций ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Уведомления получили Headhunter, Ozon, Qiwi, "Яндекс". В тот же день Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc (сервис "Циан").

Торги акциями перечисленных эмитентов были приостановлены 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине, и с тех пор не возобновлялись.

"Яндекс", Qiwi и Ozon уже сообщили о подаче апелляции на решение Nasdaq.