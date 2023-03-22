Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

HeadHunter подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter (HH) подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании, говорится в ее пресс-релизе.

21 марта HH подал запрос на проведение слушания перед комиссией Nasdaq (Nasdaq Hearings Panel) для обжалования решения о делистинге. Слушание должно быть проведено в течение 45 дней с момента подачи апелляции.

15 марта Nasdaq уведомила о делистинге с 24 марта акций ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется в РФ. Уведомления получили Headhunter, Ozon, Qiwi, "Яндекс". В тот же день Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian Plc (сервис "Циан").

Торги акциями перечисленных эмитентов были приостановлены 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине, и с тех пор не возобновлялись.

"Яндекс", Qiwi и Ozon уже сообщили о подаче апелляции на решение Nasdaq.

HeadHunter Nasdaq
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

G7 может обязать ювелиров подтверждать нероссийское происхождение алмазов

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Власти Кузбасса хотят удвоения отгрузки угля на восток по железной дороге

Ozon подал апелляцию на решение Nasdaq о делистинге акций компании

GameStop неожиданно завершила IV финквартал с прибылью, что вызвало взлет акций

Frank Media сообщило, что допэмиссию ВТБ могут выкупить пенсионные фонды

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее

Банки РФ в феврале получили прибыль в размере 293 млрд руб. против убытка годом ранее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });