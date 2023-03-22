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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Часть консерваторов Британии выступает против сделки по торговле с Северной Ирландией

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Все больше депутатов от правящей Консервативной партии Великобритании выражают готовность проголосовать против соглашения между королевством и ЕС о правилах торговли с Северной Ирландией в условиях Brexit, сообщают западные СМИ.

Соглашение вносит изменения в протокол по Северной Ирландии - в частности, оно направлено на сокращение проверок товаров, поставляемых из Британии в Северную Ирландию.

The Telegraph называет голосование "самым большим бунтом тори за время премьерства" Риши Сунака. Высокопоставленный парламентарий и лидер European Research Group (ERG), поддерживающий радикальный вариант Brexit, Марк Франсуа прогнозирует, что так называемое "Виндзорское рамочное соглашение", согласованное Сунаком с ЕС в феврале, все же получит необходимое количество голосов благодаря лейбористам. При этом он отметил, что консерваторов, планирующих голосовать "против", становится все больше.

Также депутат-консерватор Джон Редвуд заявил Sky News, что большинство тори, поддерживающих Brexit, будут голосовать против соглашения.

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс также планируют проголосовать против "Виндзорского рамочного соглашения".

Джонсон заявил, что данное соглашение между ЕС и Великобританией неприемлемо. По его словам, сделка либо оставит Северную Ирландию "захваченной правопорядком ЕС", либо будет значить, что "Великобритания не смогла должным образом разойтись с ЕС и получить пользу от Brexit".

В заявлении от представителя Трасс также сообщалось, что экс-премьер планирует голосовать против соглашения.

Более того, в Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии заявили, что, "Виндзорское рамочное соглашение" представляет собой "значительный прогресс" в решении проблем, связанных с протоколом по Северной Ирландии, однако они не поддерживают механизм Stormont brake.

Механизм предусматривает для североирландского парламента возможность приостановить применение любых изменений в правилах ЕС в отношении товаров в Северной Ирландии, если парламент опасается, что изменения окажут влияние на повседневную жизнь.

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Именно этот механизм вызывает наибольшие споры в британском парламенте. Голосование по этому ключевому пункту проекта соглашения, как ожидается, состоится позже в среду. В британском правительстве ранее заявляли, что голосование по этому пункту даст окончательное понимание того, будет ли утверждено предложение в целом.

В конце февраля Сунак и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение в Виндзоре.

Британские СМИ отмечали, что стороны более года вели переговоры вокруг спора, возникшего после того, как Британия вышла из единого рынка и таможенного союза ЕС. За это время в Британии успели смениться несколько премьер-министров.

Великобритания Северная Ирландия
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