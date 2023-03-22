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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Британские депутаты поддержали соглашение с ЕС о правилах торговли в Северной Ирландии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Британский парламент в среду большинством голосов проголосовал за предложенную премьером Риши Сунаком сделку с ЕС по пересмотру правил торговли в Северной Ирландии в условиях Brexit, сообщает Sky News.

По данным телеканала, 515 законодателей поддержали новое соглашение с ЕС, 29 выступили против.

Среди тех, кто не поддержал сделку, были в основном члены Консервативной партии. Ранее бывшие премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс заявили, что проголосуют против соглашения.

Associated Press в свою очередь отмечает, что Джонсон назвал сделку "неприемлемой", поскольку она сохраняет действие некоторых законов ЕС в Северной Ирландии, ограничивая таким образом способность Великобритании отклоняться от правил блока и "получать выгоду от Brexit".

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Ранее в среду западные СМИ сообщали, что все больше депутатов от правящей Консервативной партии Великобритании выражали готовность проголосовать против соглашения между королевством и ЕС о правилах торговли в Северной Ирландии. The Telegraph называло голосование "самым большим бунтом тори за время премьерства" Сунака.

Британский премьер и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в конце февраля подписали соглашение, называемое "Виндзорским рамочным соглашением". Оно заменяет элементы соглашения по Brexit, до этого согласованного с Джонсоном.

Великобритания и ЕС собираются официально принять "Виндзорское рамочное соглашение" в пятницу на встрече главы МИД Британии Джеймса Клеверли с заместителем председателя Еврокомиссии и переговорщиком от ЕС по Brexit Марошем Шефчовичем.

При этом в Демократической юнионистской партии (DUP) Северной Ирландии заявили, что "Виндзорское рамочное соглашение" представляет собой "значительный прогресс" в решении проблем, связанных с протоколом по Северной Ирландии, однако они не поддерживают механизм Stormont brake, который является одним из пунктов соглашения. Механизм предусматривает возможность для местного парламента приостановить применение любых изменений в правилах ЕС в отношении товаров в Северной Ирландии, если парламент опасается, что изменения окажут влияние на повседневную жизнь. Именно этот механизм вызвал наибольшие споры в британском парламенте.

Британские СМИ отмечали, что стороны более года вели переговоры вокруг спора, возникшего после того, как Британия вышла из единого рынка и таможенного союза ЕС. За это время в Британии дважды успел смениться премьер-министр. Новое соглашение вносит изменения в протокол по Северной Ирландии, в частности, оно направлено на сокращение проверок товаров, поставляемых из Британии в Северную Ирландию.

Уже тогда газета Financial Times писала, что, как ожидается, лейбористы поддержат соглашение в ходе парламентского голосования, и среди тори оно также соберет необходимые голоса поддержки, однако Сунаку еще предстоит убедить своих соратников-консерваторов в том, что достигнутое соглашение - правильное.

Великобритания Северная Ирландия
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