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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Британия и ЕС договорились о пересмотре протокола по Северной Ирландии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о пересмотре установленных при Brexit правил торговли в Северной Ирландии, пишет Guardian.

Об этом два лидера объявили на совместной пресс-конференции в Винздоре после подписания соглашения. Этому предшествовали четыре месяца интенсивных переговоров внутри Британии, отмечает издание.

Сунак заявил, что в результате власти Северной Ирландии получили право непосредственно отзываться на законодательные инициативы Евросоюза, которые будут касаться Северной Ирландии, а в случае негативного отзыва британское правительство сможет эти законопроекты ветировать и они не будут применяться на территории региона. По словам премьера, это должно решить проблему "дефицита демократии" и позволить начать новую главу в отношениях с Евросоюзом.

Кроме того, достигнутое соглашение должно сократить проверки товаров, поставляемых из Великобритании в Северную Ирландию, и упростить оформление документов на таможне, а также оно призвано гарантировать снабжение Северной Ирландии медицинскими товарами в долгосрочной перспективе.

Спорные вопросы возникли после того, как Великобритания вышла из единого рынка и таможенного союза ЕС. За это время в Британии дважды успел смениться премьер-министр.

Financial Times писала, что, как ожидается, лейбористы поддержат соглашение в ходе парламентского голосования, и среди тори оно также соберет необходимые голоса поддержки. Сунаку еще предстоит убедить консерваторов в том, что достигнутое соглашение - правильное.

Северная Ирландия Великобритания Евросоюз Риши Сунак Урсула фон дер Ляйен
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