Стратегические бомбардировщики США совершили полеты на юге Европы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52, взлетевших в среду с авиабазы в Испании, выполнили полеты над Южной Европой, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Бомбардировщики в ходе выполнения учебной миссии провели полеты над Италией и Грецией. Это следует из карт, опубликованных командованием. "Наши B-52... потренировались с союзниками по НАТО в Средиземном море", - подчеркнули американские военные.

В понедельник пара американских стратегических бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, выполнила полеты в воздушном пространстве Эстонии приблизительно в 90 км от границ РФ.

"Два B-52 вместе с союзниками и партнерами по НАТО выполнили дальнюю миссию оперативной бомбардировочной группы в воздушном пространстве Эстонии", - говорилось в сообщении Командования ВВС США в Европе. Указывалось, что самолеты "во время полетов находились в эстонском воздушном пространстве на расстоянии примерно 50 морских миль (93 км) от воздушного пространства России".

24 февраля группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress прибыла на авиабазу Морон в Испании. Бомбардировщики из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот, штат Северная Дакота переброшены в Европу "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", указали тогда в командовании.

За прошедшее время стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США уже совершили серию полетов над Северной и Восточной Европой, в том числе в регионе Балтики, Балканами, а также на Ближнем Востоке и в Африке.

Как подчеркивают американские военные, "миссии оперативных бомбардировочных групп – это рутинные операции, которые проводятся по всему миру в целях демонстрации приверженности США коллективной обороне, а также интеграции с союзниками и партнерами".