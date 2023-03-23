Бывший сотрудник "КП в Беларуси" Можейко получил три года колонии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего сотрудника "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко, передает "БелТА".

Он признан виновным в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни.

Сайт белорусской "Комсомолки" перестал открываться 29 сентября 2021 года. Мининформ Белоруссии объяснил, что сайт заблокирован из-за публикации, "способствующей формированию источников угроз национальной безопасности" за счет искусственного нагнетания вражды и напряженности в обществе и между обществом и государством.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин заявлял, что поводом для блокировки стал комментарий одноклассницы программиста Андрея Зельцера, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября. В связи с этим газету обвинили в "обелении преступника".

1 октября 2021 года был задержан автор публикации с этим комментарием, сотрудник "КП в Беларуси" Геннадий Можейко, автор упомянутой статьи. По информации МВД Белоруссии, Можейко выехал в Россию, где собирался вылететь в третью страну, но был задержан, доставлен в Минск и арестован.

5 октября 2021 года "Комсомольская правда" закрыла свое белорусское представительство.