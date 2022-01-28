Лавров сообщил, что переговоры с Минском о судьбе корпункта "КП" "требовали тишины"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский МИД вел переговоры с руководством Белоруссии в связи с закрытием местного корпункта российской "Комсомольской правды", ситуация "требовала тишины", и в результате Минск теперь согласен на открытие любых корпунктов, в которых бы работали только россияне, заявил глава МИД Сергей Лавров.

В ходе интервью министра четырем радиостанциям его спросили, почему МИД молчит и не заступается за российских журналистов в ситуации с арестом в Минске корреспондента местной "Комсомольской правды" Геннадия Можейко, работавшего в том числе в Москве, с вынужденным закрытием корпункта КП в Белоруссии и в ситуации с пробуксовкой расследования убийства трех российских журналистов в Центральной Африканской Республике.

"Мы должны всегда вступаться за права наших граждан, не только журналистов", - согласился Лавров. Он отметил, что в США "просто похищен не один десяток" российских граждан. Он повторил, что министерство должно заступаться за сограждан, когда у него есть для этого прямые основания.

По его словам, МИД выражал озабоченность в связи закрытием корпункта "КП в Беларуси". Однако он подчеркнул, что в этой ситуации речь идет о гражданах Белоруссии, а "это немножко другая история", поскольку любая страна в отношении своих граждан руководствуется собственными законами.

"Здесь есть вопросы, которые требуют тишины. Мы делаем немало, чтобы белорусские власти проявили понимание в сложившейся ситуации", - рассказал министр. По его словам, сейчас в Минске готовы разрешить открыть любой корпункт, но при условии, что в нем будут работать граждане России. На фоне требований западных стран, которые "диктуют" российским журналистам условия работы, требование Минска МИД не считает чрезмерным, отметил Лавров.

Говоря о расследовании гибели трех россиян в ЦАР, министр пообещал, что МИД постарается "довести до конца" это расследование, насколько у ведомства на это хватит возможностей. У руководства ЦАР уже запрошена информация о группировке 3R, боевики которой убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, как недавно сказал новый посол России Александр Бикантов.

Лавров отметил, что не хочет оправдывать это убийство, но напомнил, что журналисты должны соблюдать определенные меры предосторожности.

"Если бы они направляясь в страну, где есть вооруженный конфликт и террористическая угроза, поставили в известность наше посольство, шансы, что они не погибли, были бы чуть выше", - считает министр.

По его словам, Джемаль, Расторгуев и Радченко поехали в ЦАР как туристы, не назвав истинную цель, не войдя в контакт с российскими дипломатами. Он повторил, что это не оправдание их убийства, но такая тактика создает дополнительные риски для безопасности.