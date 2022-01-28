Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 249 339+3 738 664

Лавров сообщил, что переговоры с Минском о судьбе корпункта "КП" "требовали тишины"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский МИД вел переговоры с руководством Белоруссии в связи с закрытием местного корпункта российской "Комсомольской правды", ситуация "требовала тишины", и в результате Минск теперь согласен на открытие любых корпунктов, в которых бы работали только россияне, заявил глава МИД Сергей Лавров.

В ходе интервью министра четырем радиостанциям его спросили, почему МИД молчит и не заступается за российских журналистов в ситуации с арестом в Минске корреспондента местной "Комсомольской правды" Геннадия Можейко, работавшего в том числе в Москве, с вынужденным закрытием корпункта КП в Белоруссии и в ситуации с пробуксовкой расследования убийства трех российских журналистов в Центральной Африканской Республике.

"Мы должны всегда вступаться за права наших граждан, не только журналистов", - согласился Лавров. Он отметил, что в США "просто похищен не один десяток" российских граждан. Он повторил, что министерство должно заступаться за сограждан, когда у него есть для этого прямые основания.

По его словам, МИД выражал озабоченность в связи закрытием корпункта "КП в Беларуси". Однако он подчеркнул, что в этой ситуации речь идет о гражданах Белоруссии, а "это немножко другая история", поскольку любая страна в отношении своих граждан руководствуется собственными законами.

"Здесь есть вопросы, которые требуют тишины. Мы делаем немало, чтобы белорусские власти проявили понимание в сложившейся ситуации", - рассказал министр. По его словам, сейчас в Минске готовы разрешить открыть любой корпункт, но при условии, что в нем будут работать граждане России. На фоне требований западных стран, которые "диктуют" российским журналистам условия работы, требование Минска МИД не считает чрезмерным, отметил Лавров.

Говоря о расследовании гибели трех россиян в ЦАР, министр пообещал, что МИД постарается "довести до конца" это расследование, насколько у ведомства на это хватит возможностей. У руководства ЦАР уже запрошена информация о группировке 3R, боевики которой убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, как недавно сказал новый посол России Александр Бикантов.

Лавров отметил, что не хочет оправдывать это убийство, но напомнил, что журналисты должны соблюдать определенные меры предосторожности.

"Если бы они направляясь в страну, где есть вооруженный конфликт и террористическая угроза, поставили в известность наше посольство, шансы, что они не погибли, были бы чуть выше", - считает министр.

По его словам, Джемаль, Расторгуев и Радченко поехали в ЦАР как туристы, не назвав истинную цель, не войдя в контакт с российскими дипломатами. Он повторил, что это не оправдание их убийства, но такая тактика создает дополнительные риски для безопасности.

МИД Сергей Лавров ЦАР Белоруссия Комсомольская правда

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Кремле сочли нецелесообразными избыточные ограничения при "омикроне"

В Кремле сочли нецелесообразными избыточные ограничения при "омикроне"

Дмитрий Медведев: войны никто не ищет и нужно сделать все, чтобы ее не было

Дмитрий Медведев: войны никто не ищет и нужно сделать все, чтобы ее не было
Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 тыс. пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 тыс. пациентов с COVID-19

Лавров увидел рациональные зерна в ответах США по гарантиям безопасности

Лавров увидел рациональные зерна в ответах США по гарантиям безопасности

"Ъ" сообщил о планах объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда соцстрахования

Что случилось этой ночью: пятница, 28 января

Более 20 кораблей Черноморского флота отработали действия по ведению морского боя

Более 20 кораблей Черноморского флота отработали действия по ведению морского боя
Пандемия коронавируса

Детский омбудсмен сообщила, что прививка от COVID для детей является строго добровольной

Детский омбудсмен сообщила, что прививка от COVID для детей является строго добровольной

Что произошло за день: четверг, 27 января

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });