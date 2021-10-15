Журналиста "КП" обвинили в Белоруссии в разжигании розни и оскорблении власти

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

Такая информация содержится в расписании заседаний Минского городского суда, который рассмотрит в пятницу жалобу защиты Можейко на решение районного суда.

Партизанский районный суд Минска 13 октября отклонил жалобу защиты на арест журналиста.

Как сообщалось, сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром 29 сентября. Вечером того же дня министерство информации республики объяснило, что решение связано с публикацией, представляющей угрозу национальной безопасности.

Главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал, что блокировка произошла после публикации газетой комментария одноклассницы мужчины, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября.

2 октября стало известно о задержании журналиста белорусской "Комсомолки", который был автором упомянутой статьи. 5 октября редакция решила закрыть "КП в Беларуси".