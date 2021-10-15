Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Журналиста "КП" обвинили в Белоруссии в разжигании розни и оскорблении власти

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти.

Такая информация содержится в расписании заседаний Минского городского суда, который рассмотрит в пятницу жалобу защиты Можейко на решение районного суда.

Партизанский районный суд Минска 13 октября отклонил жалобу защиты на арест журналиста.

Как сообщалось, сайт газеты "Комсомольская правда в Беларуси" перестал открываться утром 29 сентября. Вечером того же дня министерство информации республики объяснило, что решение связано с публикацией, представляющей угрозу национальной безопасности.

Главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал, что блокировка произошла после публикации газетой комментария одноклассницы мужчины, погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Белоруссии 28 сентября.

2 октября стало известно о задержании журналиста белорусской "Комсомолки", который был автором упомянутой статьи. 5 октября редакция решила закрыть "КП в Беларуси".

Белоруссия Геннадий Можейко

Новости

Путин счел, что талибам будет трудно отказаться от наркодоходов

Двое российских туристов утонули в Абхазии

Афганистан во власти талибов

Ожесточенные бои идут на северо-востоке Афганистана

Ожесточенные бои идут на северо-востоке Афганистана
Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 239,6 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 239,6 млн человек

Что случилось этой ночью: пятница, 15 октября

Кличко призвал грузинские власти освободить Саакашвили

Кличко призвал грузинские власти освободить Саакашвили

Байден подписал закон о временном повышении потолка американского госдолга

Новак допустил рост цен на нефть до $100 за баррель к концу 2021 года

Комитет Конгресса собрался обвинить экс-советника Трампа в неуважении к суду

Комитет Конгресса собрался обвинить экс-советника Трампа в неуважении к суду

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" ушла с молотка за $25,4 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });