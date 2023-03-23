Прокурор Манхэттена пока не может убедить коллег выдвинуть обвинения против Трампа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Федеральный прокурор Манхэттена Элвин Брагг пока не смог убедить коллег, что собрал достаточно улик для предъявления уголовного обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщают американские СМИ.

Так, Fox News со ссылкой на источники передает, что в среду заседание присяжных пришлось отменить из-за "крупных разногласий среди сотрудников прокуратуры". Один из собеседников телеканала отметил, что часть коллег Брагга считает, что их позиции в рамках этого дела - слабые.

При этом, как поясняет Fox News, обычно перед тем как официально предъявить обвинения кому бы то ни было, прокуратура заранее оповещает о таком готовящемся шаге сторону защиту. Однако источники Fox News заверяют, что Трамп таких извещений пока не получал.

Со своей стороны, издание The Hill пишет, что если следственный комитет присяжных в течение четверга не примет решения о том, следует ли предъявлять обвинение Трампу, то продолжит работу только на следующей неделе, так как не проводит заседаний по пятницам.

Американские СМИ подчеркивают, что в прокуратуре до сих пор не подтверждали, что действительно собираются предъявить обвинение Трампу. Однако, как отмечается в сообщениях, некоторые признаки указывают на то, что решение действительно назревает. В частности, на это указывает недавнее заявление прокуратуры о том, что Трамп, если хочет, может добровольно явиться и дать показания. Обычно подобная инициатива - признак того, что судебные власти близки к тому, чтобы принять решение по тому или иному делу.

В случае если Трампу предъявят уголовное обвинение, он станет первым в истории бывшим президентом США, оказавшимся в такой ситуации.

Ранее в марте Трамп заявил, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что интимных отношений с Дэниелс у него не было.

Сам факт перевода денег актрисе прокуратуру Манхэттена сейчас не интересует, так как обе стороны официально согласовали эту операцию, и она не считается незаконной. Вопрос в том, нарушил ли Трамп при переводе денег американское законодательство о финансировании предвыборных кампаний. Изначально деньги актрисе перевел Майкл Коэн, работавший в то время адвокатом у Трампа. Позже Трамп возместил ему данную сумму. Впоследствии отношения Трампа и Коэна испортились, и теперь адвокат дает показания против своего бывшего клиента.

Нынешний адвокат Трампа, Джо Такопина, ранее в марте заверил, что ничего незаконного при выплатах не было.

"Речь не идет о переводе средств из предвыборного фонда. Трамп расплатился, используя личные средства... Ни о каких нарушениях при ведении предвыборной кампании речь не идет", - заявил он. Такопина также заверил, что и фальсификации финансовой отчетности в данном случае тоже не было.