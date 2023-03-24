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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Что случилось этой ночью: пятница, 24 марта

Голосование по проекту резолюции РФ по "Северным потокам" в ООН, планы по 11 пакету антироссийских санкций ЕС, беспорядки во Франции в связи с пенсионной реформой

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совбез ООН 27 марта проголосует по проекту резолюции РФ по "Северным потокам". Документ предусматривает проведение расследования в отношении подрыва газопроводов, Китай также принял участие в составлении его текста.

- ЕС запланировал включить в 11 пакет антироссийских санкций меры против обхода ограничений. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС начал движение в данном направлении еще при утверждении 10 пакета санкций.

- Во Франции протесты против пенсионной реформы вылились в серьезные беспорядки. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отметил, что 149 полицейских и жандармов получили ранения. В четверг по всей стране было проведено более 200 задержаний.

- Представитель РФ при ООН сообщил о визовых ограничениях США для российских дипломатов. Сергей Леонидченко заявил, что уже 37 россиян ожидают продления виз. Он добавил, что США также фактически запретили дипломатам выезжать за пределы "25-мильной зоны".

- Лидеры ЕС поддержали планы поставок Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов. По их мнению, Киеву нужно поставить снаряды для сухопутных сил, включая артиллерийские, и, при необходимости, ракеты.

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