Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в связи с украинской ситуацией

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник решение продлить индивидуальные антироссийские санкции в отношении физических лиц и организаций, "виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Эти ограничительные меры продлены на очередные шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, сообщается в коммюнике совета.

В документе напоминается, что действующие индивидуальные санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, а также замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, входящим в санкционный список.

Этот санкционный режим в связи с украинской ситуацией был впервые введен 17 марта 2014 года. После 24 февраля 2022 года ЕС значительно расширил санкции против России. В настоящее время санкционные списки применяются к 1473 физическим и 205 юридическим лицам.

Данное постановление Совета ЕС о продлении ограничительных мер вступит в силу после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

Кроме того, в качестве реакции Евросоюза на события на Украине введены экономические санкции ЕС в отношении определенных секторов российской экономики, ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и меры, последовавшие за признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В отношении РФ также действуют меры в рамках европейских "глобальных режимов" санкций за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека во всем мире и за распространение и применение химического оружия.

ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ заявили, что Россия не будет против продления "зерновой сделки" на 60 дней

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%

Фондовые индексы США начали день снижением на 0,7-1%

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Goldman Sachs отказался от прогноза о повышении ставки ФРС в марте из-за краха банков

Власти Бали собрались ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

Власти Бали собрались ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона

В ряде регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за циклона
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });