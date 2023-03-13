ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в связи с украинской ситуацией

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в понедельник решение продлить индивидуальные антироссийские санкции в отношении физических лиц и организаций, "виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Эти ограничительные меры продлены на очередные шесть месяцев, до 15 сентября 2023 года, сообщается в коммюнике совета.

В документе напоминается, что действующие индивидуальные санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, а также замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, входящим в санкционный список.

Этот санкционный режим в связи с украинской ситуацией был впервые введен 17 марта 2014 года. После 24 февраля 2022 года ЕС значительно расширил санкции против России. В настоящее время санкционные списки применяются к 1473 физическим и 205 юридическим лицам.

Данное постановление Совета ЕС о продлении ограничительных мер вступит в силу после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

Кроме того, в качестве реакции Евросоюза на события на Украине введены экономические санкции ЕС в отношении определенных секторов российской экономики, ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и меры, последовавшие за признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В отношении РФ также действуют меры в рамках европейских "глобальных режимов" санкций за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека во всем мире и за распространение и применение химического оружия.