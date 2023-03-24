Дания запланировала поднять объект, обнаруженный у трубопровода "Северный поток-2"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Датское энергетическое агентство пригласило оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG для участия в подъеме со дна Балтики обнаруженного у газопровода объекта, сообщило ведомство в распространенном пресс-релизе.

"В целях дальнейшего выяснения природы объекта, датские власти решили поднять объект (...). В связи с этим, Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода - Nord Stream 2 AG - принять участие в операции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объект имеет цилиндрическую форму, высоту примерно 40 см и 10 см в диаметре и, возможно, является морским дымовым буем. По мнению датских экспертов, он не представляет непосредственной угрозы.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.

В то же время, в Копенгагене заявили, что не дадут разрешения российской стороне на участие в расследованиях взрывов. Как заявлял ранее глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, "в Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым нами расследованиям".

"Мы сказали русским, что проведем расследование тщательно. И когда мы это сделаем, мы объявим о результатах работы", - отметил министр.

В феврале американский журналист Сеймур Херш озвучил такую версию событий: он сообщил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Накануне Херш со ссылкой на источник сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон в марте говорил с Байденом о раскрывшейся причастности США к взрывам на "Северных потоках", после чего ЦРУ и разведка Германии придумали иное объяснение инциденту.