Посольство РФ в Вашингтоне усомнилось в непричастности США к ЧП на "Северных потоках"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне в комментарии, опубликованном в телеграм-канале дипломатической миссии, отмечает, что заявления американских чиновников о непричастности государственных структур США к диверсиям на "Северных потоках" не вызывают доверия.

"Обратили внимание на сделанное 23 марта в ходе слушаний в Конгрессе заявление Госсекретаря Энтони Блинкена о том, что якобы ни одна государственная структура США не принимала участие и не содействовала в осуществлении диверсий на международных газовых магистралях системы "Северный поток". Вынуждены констатировать, что слова местных чиновников (...) не вызывают никакого доверия", - подчеркивается в комментарии дипломатической миссии.

Посольство отмечает, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на "Северных потоках".

"Однако США (...) активно препятствуют таким усилиям", - подчеркивает в своем комментарии дипломатическая миссия.