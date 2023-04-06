Шведский прокурор назвал вероятной причастность госструктур к подрывам "Северных потоков"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Шведский прокурор Матс Люнгквист считает наиболее вероятным, что за подрывами "Северных потоков" в Балтике стояла организация, связанная с госструктурами, передает АР со ссылкой на официальное заявление офиса этого прокурора, который руководит расследованием этой диверсии.

Он предупредил, что до сих пор не ясно, кто взорвал трубы, и дал понять, что это может так и не выясниться.

"Учитывая все обстоятельства, нашим главным направлением расследования является то, что за инцидентами стоит некое государство", - приводит агентство слова Люнгквиста.

Прокурор уточнил в интервью агентству ТТ, что удар такого уровня требовал значительных ресурсов и навыков. Он "не исключает, что есть и негосударственные субъекты, способные совершить подобные действия", но "в этом случае придется иметь дело с очень небольшим числом компаний или группировок".

У следствия нет сомнения, что это масштабная диверсия в международных водах, совершенная против инфраструктуры, чей владелец не связан с Швецией. Люнгквист подчеркнул, что шведское следствие сосредоточено в первую очередь на том, несет ли этот инцидент угрозу интересам Швеции или ее безопасности, например, использовалась ли территория Швеции при подготовке теракта.

Он заверил, что все найденные улики будут тщательно изучены, следствие проверит все и постарается ничего не упустить. "Мы надеемся, что сможем выяснить, кто совершил это преступление, и подтвердить его причастность, но нужно подчеркнуть, что в нынешних обстоятельствах это, вероятно, будет крайне сложно сделать", - отметил он.

Приблизительные сроки расследования Люнгквист не назвал.

В ноябре шведское следствие заявило, что подрывы газопроводов были диверсией. Взрывы на двух ветках "Северного потока" и одной ветки "Северного потока 2" произошли в сентябре 2022 года на дне моря, неподалеку от датского острова Борнхольм. Случившееся по отдельности расследуют в Швеции, Дании и Германии. Следственный комитет России возбудил по факту уголовное дело о международном терроризме, но при этом российская сторона добивается, чтобы ее допустили к участию в работе западных следователей, а также добивается отдельного международного и независимого расследования инцидента.